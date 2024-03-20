В Сети показали начало конфликта Кологривого с официанткой Появилось полное видео конфликта Кологривого с официанткой в новосибирском баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

В Сети появилось полное видео дебоша актера Никиты Кологривого в одном из баров Новосибирска, после которого у артиста появились проблемы с законом, кадры опубликовал Telegram-канал «112». На ролике видно, что сначала актер лежал на коленках девушки, но после решил дать волю своим рукам.

Как только официантка ответила Кологривому отказом, он начал злиться и укусил ее за ногу — на кадрах запечатлен момент, где девушка корежится от боли. Затем артист продолжил агрессию в отношении официантки, а после переключился на окружающие предметы и присутствующих в зале людей. Актер растолкал мебель, разбил кальян, снял футболку и стал провоцировать драку.

Ранее в пресс-службе МВД России по Новосибирской области сообщили, что актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый был помещен в спецприемник. В отношении артиста составлен протокол о мелком хулиганстве. Подчеркивается, что он пробудет в спецприемнике до решения суда.

До этого глава Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал поведения Кологривого недопустимым. Он также заявил, что обратился в генпрокуратуру с требованием возбудить против артиста уголовное дело.