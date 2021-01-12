В Сети оценили внешность Сенчуковой без макияжа и фильтров

https://static.news.ru/photo/e0db7ffc-54e4-11eb-97da-fa163e074e61_660.jpg Наталья Сенчукова Фото: nsenchukova_official/instagram.com

Певица Наталья Сенчукова проводит время в загородном доме. Артистка решила поделиться с подписчиками кадрами со своего отдыха.

На видео, которое звезда опубликовала в Instagram, певица играет со своей кошкой Асей в хоккей на улице. Одета при этом артистка в розовый пуховик с меховым капюшоном.

Мы с кошкой в такую морозную погоду пытаемся играть в хоккей. Ася, шайбу! Играем, бесимся, пока не очень холодно, — сказала она.

Примечательно, что 50-летняя жена солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина не побоялась показать себя без макияжа и фильтров. Поклонники это сразу заметили. В комментариях они обратили внимание на её идеально гладкую кожу, отметив, что не каждая женщина может похвастаться такой природной красотой.

«Приятно смотреть на лицо без макияжа», «Какая вы естественная и красивая», «Как вам хорошо без грима», «Прям девочка», прокомментировали пост подписчики.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктор Рыбин в разгар пандемии коронавируса устроил вечеринку на воде в честь 50-летия Сенчуковой. Банкет обошёлся артистам в 200 тысяч рублей. На торжестве появилась давняя подруга семейной пары модель Оксана Фёдорова с мужем. Она подчеркнула, что когда-то «все девочки хотели быть похожи на Наталью Сенчукову».