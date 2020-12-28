В Сети обвинили Преснякова и Подольскую во лжи из-за покупки квартиры

https://static.news.ru/photo/57ae4fc8-491f-11eb-9472-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

В Интернете увидели в покупке квартиры Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской лицемерие. Ранее семья объявила, что купила новую жилплощадь, потому что после появления второго ребёнка им нужно больше места.

Из собственного дома в квартиру? Что за бред?

Непродуманная реклама. Нелогично вести речь о расширении, живя в ОГРОМНОМ доме. Рассчитано на тех, кто не в курсе вашего места проживания.

Другие начали считать деньги звёздной пары и удивились, как можно было накопить на новую квартиру в период кризиса, пишет портал Sobesednik.ru.

Вот парадокс — плачут, что работы нет, денег нет, но на новое жильё есть.

Рада за вас! А мне бы просто печку газовую купить.

Пресняков и Подольская в Instagram рассказали, что продали старую квартиру и купили новую — на Кутузовском проспекте, писал NEWS.ru.