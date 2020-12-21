В Сеть выложили видео тренировки Гном Гномыча под песню Киркорова

https://static.news.ru/photo/e945e5ee-42b3-11eb-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/angelsofplushenko

Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, более известный как Гном Гномыч, провёл тренировку под композицию певца Филиппа Киркорова «Снег». Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На представленных кадрах запечатлено, как Александр Плющенко старательно выполняет длинный номер на льду. За тренировкой сына наблюдал сам Евгений Плющенко.

Саша катал этот длинный номер в конце своей второй тренировки и очень старался, — говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что работа Гном Гномыча на льду не всегда бывает удачной. Так, некоторое время назад фанаты наследника Плющенко скептически отнеслись к его способностям.

Мальчик опубликовал в социальной сети ролик с репетиции. Подписчики заметили, что во время парного проката Гном Гномыч заметно уступал в технике своей партнёрше Софии Сарновской. Многие не стеснялись в выражениях и призывали спортсмена лучше стараться.

Ранее NEWS.ru писал, что Евгений Плющенко остался недоволен тренировками сына и пообещал ему самое суровое наказание за ошибки на льду. Прославленный фигурист пригрозил сыну отдать его в танцы на льду, если тот не будет выкладываться в полную силу.