В Сеть слили номера мобильных телефонов Бузовой и Крида

https://static.news.ru/photo/34188f7a-2bf5-11eb-b184-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Неизвестные выложили в Интернете личные мобильные номера российской телеведущей Ольги Бузовой и певца Егора Крида.

Бузова уже пожаловалась, что теперь она не может связаться с родными из-за того, что ей постоянно названивают, а в мессенджерах отправляют интимные видео.

Не понимаю, как обращаться к людям, которые слили мой телефон. Даже трубку не могу взять, потому что мне её обрывают. Отправляют в Telegram какие-то видео, пишут оскорбления, — цитирует ведущую URA.RU.

По её словам, сейчас она экстренно будет менять свой номер.

По информации Telegram-канала yobajur, в Интернет также выложили номер телефона Егора Крида. Сам артист в своих социальных сетях об этом не сообщал.

Это не первый случай, когда частная жизнь российских знаменитостей становится достоянием общественности. Ранее стало известно, что у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже, писал NEWS.ru.