В Сеть слили интимное видео Даны Борисовой

https://static.news.ru/photo/f2cc7d26-692d-11eb-aeef-96000091f725_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

В Сети появилось интимное видео, на котором телеведущая Дана Борисова занимается самоудовлетворением на камеру. Эти кадры уже окрестили как «Новый Дзюба».

Как сообщает «МК», изначально видео появилось в одном из Telegram-каналов и быстро разошлось в Интернете. На кадрах видно, как 44-летняя звезда «Армейского магазина» сначала ласкает себе грудь, а затем опускает руки ниже, но камера при этом остаётся неподвижной. Где, как, кем и когда сделано видео, неизвестно.

Ранее также через Telegram-каналы стартовало распространение в Сети нашумевшего видео футболиста Артёма Дзюбы.

Как писал NEWS.ru, в начале ноября в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудовлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России. По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть». Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что отношение к футболисту в «Зените» после скандала не изменилось.

Сам Дзюба после первого футбольного матча после скандала записал видеообращение, в котором назвал прошедшую игру «самой непростой в карьере» и сравнил своё состояние с адом.