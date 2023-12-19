«В сердце осколок»: за месяц до смерти Пухляш выпустил пророческую песню В последней песне Красилов спел о проблемах с сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из Little Big, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) за месяц до смерти представил клип на новую песню «Астролог», в которой говорилось о проблемах с сердцем. На одном из кадров 29-летний артист танцует в образе ангела с крыльями. После экстренные службы назвали предварительной причиной смерти Красилова сердечный приступ. Поклонники артиста в комментариях к его последнему посту назвали композицию «Астролог» пророческой.

Тебе сказал твой а-а-а-астролог, что в твоем сердце о-о-о-осколок. Все истины в вине-вине-вине ревели. Танцуешь на Вене-Вене-Вене-Венере! — говорится в припеве композиции.

Ранее сообщалось, что Красилов умер в Москве. Тело танцора обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо за день до смерти, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. После к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, те выломали дверь. Консьержка дома, в котором проживал Красилов, рассказала, что шоумен зашел в подъезд 18 декабря около трех часов ночи. По ее словам, он приехал на такси и находился в состоянии алкогольного опьянения, но держался на ногах.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 млн просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.