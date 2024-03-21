В семье Шуфутинского ожидается пополнение Внук Шуфутинского сообщил о беременности своей жены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Певец Михаил Шуфутинский станет прадедушкой в этом году. Радостной новостью поделился 22-летний внук артиста Ной в своих соцсетях.

Так, его новоиспеченная жена Ахуву Махгерефте беременна. Уточняется, что правнук артиста должен появиться на свет уже этим летом.

Внук Шуфутинского решил пойти по стопам дедушки, и тоже занимается музыкой. Он пишет треки и является начинающим рэп-исполнителем. Его избранница — популярная в Израиле блогер. Пара сыграла свадьбу в прошлом году, девушка взяла фамилию Шуфутинская, сейчас молодые люди также живут в Израиле.

Ной появился в семье младшего сына Шуфутинского Андрея и афроамериканки Брэнди. Помимо Ноя, у автора хита «3 сентября» есть еще шесть внуков.

Ранее Шуфутинский рассказал, что иногда передвигается в инвалидном кресле из-за проблем со спиной: год назад он поскользнулся на льду и повредил копчик и мышцы. Артист отметил, что не смог до конца восстановиться после длительной реабилитации. Сейчас 75-летний он использует инвалидную коляску в том числе и дома. Исполнитель подчеркнул, что с возрастом восстановить здоровье становится трудно.