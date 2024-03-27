В семье Меладзе случилось пополнение Дочь Валерия Меладзе впервые стала мамой

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Валерий Меладзе с дочерью Софико

Дочь исполнителя и композитора Валерия Меладзе стала мамой. Речь идет о средней дочери певца от первого брака — Софии, сообщает StarHit.

Снимок из роддома выложила младшая сестра девушки Арина. Она поделилась сторис, на котором отметила геолокацию «Роддом № 17» в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Отец ребенка — топ-менеджер Савва Байбако. Молодые люди сыграли свадьбу в сентябре 2022 года. Впервые о своей беременности Софико сообщила в феврале, тогда девушка поделилась сделанным на пляже снимком. На нем был хорошо виден округлившийся животик.

Ранее стало известно, что старшая дочь Меладзе от первого брака Инга развелась с мужем-иностранцем. Ее брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет. Свадьба пары прошла в 2017 году. Торжество отмечали в пятизвездочном отеле на родине жениха в Марракеше. Однако некоторое время назад влюбленные решили расстаться, так как отношения «изжили себя».

Все эти годы молодые жили в Англии. После расставания Инга приняла решение вернуться в Москву и заняться своим бизнесом. 28-летняя наследница Меладзе открыла ювелирный салон.