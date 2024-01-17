В Ростове-на-Дону отменили концерт лидера «Несчастного случая» Концерт Кортнева отменили в Ростове-на-Дону после жалобы активиста

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Алексей Кортнев

В Ростове-на-Дону отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, сообщает Telegram-канал Don Mash со ссылкой на организаторов выступления. По его данным, это случилось после жалобы главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Однако более точной информации об отмене мероприятия нет.

Don Mash связался с Александром Винником — руководителем ресторана «Пино нуар», где 22 января должен был выступить Кортнев. Хозяин заведения сообщил журналистам, что концерта не будет. Между тем директор артиста Андрей Воронцов заявил в разговоре с NEWS.ru, что ему ничего не известно об отмене выступления.

Я в первый раз об этом слышу, — прокомментировал ситуацию директор Кортнева.

Ранее Алексей Кортнев разместил в Сети сообщение, в котором осудил СВО и действия России на Украине. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал отменить выступления фронтмена «Несчастного случая» по всей стране.

Вскоре после этого концерт Кортнева в Самаре был отменен. Конкретная причина отмены выступления не называлась. Также у музыканта и его группы «Несчастный случай» начались отмены юбилейных шоу. Запланированный на 16 ноября концерт в московском Crocus City Hall также не состоялся.