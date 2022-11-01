В России призвали ввести «кодекс чести» артистов и наказания за критику РФ Член Союза писателей РФ Антонов предложил ввести «кодекс чести» артистов и наказывать за его нарушение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили ввести «кодекс чести» работника культуры, с помощью которого звёзды шоу-бизнеса, артисты и другие знаменитости не смогут резко высказываться в адрес Родины, в противном случае они будут привлечены к уголовной и административной ответственности. С такой инициативой выступил в ходе круглого стола «Состояние и развитие российской культуры в русле российской идентичности традиционных ценностей» первый вице-президент ПАНИ, член Союза писателей России Андрей Антонов, сообщают «Народные Новости».

И деятели культуры должны осознавать ответственность перед обществом, перед страной за результаты своей работы. А общество, государство должно требовать от них соблюдения нравственных и правовых норм. В случае их нарушения привлекать к уголовной, административной гражданской ответственности, — сказал Антонов.

Член Союза писателей РФ уверен, что российским артистам награды и регалии должны даваться не только за их способности, но и за проявление гражданской позиции, а также за служение стране и народу.

31 октября директор Института политических исследований Сергей Марков выразил мнение, что уехавших из России и критикующих СВО звёзд отечественного шоу-бизнеса необходимо «наказать рублём». По его мнению, «предавшие» Россию артисты должны быть лишены всяческой возможности заработков в стране.

Марков считает, что финансирование таких звёзд с территории России должно быть минимизировано. В частности, по его словам, они не должны никоим образом присутствовать в отечественном шоу-бизнесе после отъезда из страны.