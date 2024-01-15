В России появился новый поп-король? Последние новости о Киркорове 15 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

На телеканале ТНТ предложили замену певцу Филиппу Киркорову на «посту» поп-короля российской эстрады. Какие последние новости о народном артисте России?

Кого предложили на замену Киркорову

13 января на телеканале ТНТ вышел первый эпизод нового сезона музыкального шоу «Конфетка». По правилам проекта популярные артисты переделывают странные, несуразные и смешные композиции из Сети, превращая их в хит — в «конфетку». Автор той песни, которую признают лучшей после обработки звездами, получает приз в размере 300 тыс. рублей.

Одним из участников нового сезона «Конфетки» стал популярный певец Алексей Воробьев. В своем номере он переделал песню под названием «Елка», которая обрела популярность в Сети несколько лет назад. Члены жюри в лице юмористов Гарика Мартиросяна, Марины Кравец и Тимура Родригеза сошлись во мнении, что Воробьев прекрасно исполнил композицию, сделав из нее настоящий хит.

Комментируя выступление певца, Мартиросян упомянул народного артиста России Филиппа Киркорова, которого «отменили» после посещения скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

«Это будущий король (Воробьев. — NEWS.ru), я вам говорю. Филипп, трепещи!» — заявил Гарик Мартиросян.

Тимур Родригез в свою очередь с иронией отметил, что Киркоров передавал «свою корону» несколько раз различным музыкантам.

Почему Кушанашвили обвинил Киркорова в неискренности из-за Белгорода

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» на YouTube признался, что сочувствует Киркорову после «отмены» из-за «голой» вечеринки Ивлеевой. В то же время Кушанашвили осудил внешний вид поп-короля на скандальном мероприятии и предположил, почему общественность неоднозначно отреагировала на благотворительную помощь певца детям Белгорода.

«Я глубоко ему сочувствую, [Киркорова] стали вырезать [из эфиров], что не менее отвратительно, чем его внешний вид в гостях у Насти Ивлеевой. Они там были все отвратительные. <...> Почему, когда Филипп Киркоров перечисляет деньги теперь уже жертвам обстрела Белгорода, почему его жест выглядит совершенно неуместным, почему это выглядит настолько жалко? Ведь это благородное дело. <...> Люди встали на дыбы: „Если бы не было этой ситуации, в которую ты попал, <...> ты бы перечислил эти деньги?“», — заявил журналист.

Кушанашвили добавил, что россияне задаются вопросом, почему же Киркоров раньше не жертвовал деньги, а сделал это после скандала. Шоумен выразил уверенность, что певец рассчитывал на этот жест как на возможность сгладить неприязнь со стороны народа. Однако в России иная публика, которую такими вещами не проймешь, констатировал Кушанашвили.

Почему Поплавская не верит в искренность извинений Киркорова

Актриса Яна Поплавская усомнилась в искренности извинений участников «голой» вечеринки Ивлеевой. В частности, она назвала «благотворительностью с пеной у рта» помощь жителям Белгорода со стороны Киркорова, журналистки Ксении Собчак и певицы Лолиты Милявской.

«Это очень хорошо, что будет помощь пострадавшим. Но кто поверит, что она от чистого сердца? Кто поверит, что это сделано искренне? Кто закроет глаза на всю эту фальшь? Как быстро „перевоспитались“, когда поняли, что перешли точку невозврата. Спасают себя, лишь бы уцепиться за соломинку», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Звезда советского фильма «Про Красную Шапочку» выразила уверенность, что россияне «никогда не поверят» в искренность извинений звезд «голой» вечеринки. Однако, по ее словам, знаменитости и не рассчитывают на понимание со стороны народа.

«Но расчет не на них (россиян. — NEWS.ru), а на „покровителей“, что поставят галочку: молодец, пожертвовал, помог — давай дальше свои концерты. И телеэфиры, так уж и быть, разрешим! Вот и вся добросердечность. До следующей „голой“ вечеринки. Фальшь во всем», — добавила актриса.

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