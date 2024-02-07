В России отменяют выступления «Щенков» после «голого» концерта

В России стали отменять концерты группы «Щенки», солист которой Максим Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев) был арестован на 10 суток после выхода на сцену в обнаженном виде. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что под вопросом оказалось выступление коллектива в Ярославле, запланированное на 3 марта.

Как передает канал, официального заявления об отмене концерта в ярославском арт-клубе еще не было, продажа билетов продолжается. Группа также анонсировала свои выступления в Воронеже, Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде.

До этого концерт «Щенков» отменили в Туле. Как сообщили представители местного культурного центра «Типография», в котором должно было состояться выступление, мероприятие не пройдет по не зависящим от них причинам. Концерт был запланирован на 2 марта.

Ранее солист «Щенков» раскаялся за концерт в Санкт-Петербурге, на котором он появился в одном носке на половом органе. По словам музыканта, выход на сцену в таком виде был глупым и неуместным поступком. Как заявил Тесли, это произошло нечаянно и на эмоциях. Артист пояснил, что на концертах группы никогда не планируется ничего подобного.