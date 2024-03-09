В романе Давы с Краймбрери заподозрили фальшь «Медиа хабалки»: Дава заплатил Краймбрери 5 млн рублей за пиар-роман

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мари Краймбрери

Telegram-канал «Медиа хабалки» утверждает, что слухи о романе певицы Мари Краймбрери и блогера Давы (Давида Манукяна) является проплаченным. По данным канала, Дава предложил исполнительнице контракт на 5 млн рублей, чтобы обеспечить себя вниманием светского общества.

Дава и Краймбрери ранее вместе появились в Минске. После концерта певицы они за руку вышли из здания концертного зала, встретившись с фанатами. Дава при этом надел капюшон. Уточняется, что после концерта блогер и певица отправились в ресторан отмечать 8 Марта.

Еще в январе поклонники 30-летнего Манукяна предполагали в комментариях в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что он состоит в отношениях с Краймбрери. По мнению подписчиков, в последние недели пара делилась снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова на премьере ТВ-шоу «Сокровища императора» рассказала, что на съемках столкнулась со своим бывшим возлюбленным Давой. Артистка отметила, что волновалась и была не очень рада видеть экс-бойфренда.