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«В психушку отправят»: Виктория Боня изменила отношение к вышкам 5G

09:57, 23 апреля 2021
Виктория Боня Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня в интервью YouTube-каналу YesNoYes призналась, что её отношение к мобильной сети пятого поколения изменилось.

Бывшая участница «Дома-2» отметила, что уже живёт в мире вышек 5G.

Меня после этих слов в психушку отправят. Если раньше говорили, что у меня шизофрения, то сейчас в белых халатах приедут после моего заявления. Я посмотрела, как жёстко издеваются над маленькими детьми, экологией, морями, океанами и лесами. (...) И подумала: может быть, Билл Гейтс прав?сказала она, рассуждая о своих прошлых словах, что вышки якобы «облучают» людей и подвергают их заражению коронавирусом.

По её словам, использование 5G может быть вполне оправдано. Теперь она считает, что наблюдение за каждым шагом человека — не такая уж страшная перспектива.

Ранее Ксения Собчак с подобными с юмором прокомментировала страхи Виктории Бони перед прививкой, а также передразнила её английское произношение

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