«В психушку отправят»: Виктория Боня изменила отношение к вышкам 5G

https://static.news.ru/photo/6d24658a-a401-11eb-821f-96000091f725_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня в интервью YouTube-каналу YesNoYes призналась, что её отношение к мобильной сети пятого поколения изменилось.

Бывшая участница «Дома-2» отметила, что уже живёт в мире вышек 5G.

Меня после этих слов в психушку отправят. Если раньше говорили, что у меня шизофрения, то сейчас в белых халатах приедут после моего заявления. Я посмотрела, как жёстко издеваются над маленькими детьми, экологией, морями, океанами и лесами. (...) И подумала: может быть, Билл Гейтс прав? — сказала она, рассуждая о своих прошлых словах, что вышки якобы «облучают» людей и подвергают их заражению коронавирусом.

По её словам, использование 5G может быть вполне оправдано. Теперь она считает, что наблюдение за каждым шагом человека — не такая уж страшная перспектива.

Ранее Ксения Собчак с подобными с юмором прокомментировала страхи Виктории Бони перед прививкой, а также передразнила её английское произношение