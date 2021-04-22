«В психушку отправят»: Виктория Боня изменила отношение к вышкам 5G

Телеведущая Виктория Боня в интервью YouTube-каналу YesNoYes призналась, что её отношение к мобильной сети пятого поколения изменилось.
Бывшая участница «Дома-2» отметила, что уже живёт в мире вышек 5G.
Меня после этих слов в психушку отправят. Если раньше говорили, что у меня шизофрения, то сейчас в белых халатах приедут после моего заявления. Я посмотрела, как жёстко издеваются над маленькими детьми, экологией, морями, океанами и лесами. (...) И подумала: может быть, Билл Гейтс прав? — сказала она, рассуждая о своих прошлых словах, что вышки якобы «облучают» людей и подвергают их заражению коронавирусом.
По её словам, использование 5G может быть вполне оправдано. Теперь она считает, что наблюдение за каждым шагом человека — не такая уж страшная перспектива.
Ранее Ксения Собчак с подобными с юмором прокомментировала страхи Виктории Бони перед прививкой, а также передразнила её английское произношение
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