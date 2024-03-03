В Петербурге сорвали концерт Пророка Санбоя «Осторожно, новости»: полиция пришла на петербургский концерт Пророка Санбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции сорвали концерт андеграундного исполнителя и блогера Геннадия Чернецова, более известного как Пророк Санбой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, юбилейное выступление музыканта проходило в клубе Action Club.

Артист вместе с вещами покинул заведение в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Причины задержания Чернецова неизвестны. Как заявил сам музыкант, он не занимается политикой и во время концерта пел любовные песни.

Не знаю, за что [задержали]. Я политикой не занимаюсь. Любовные песни пел, — объяснил певец.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники силовых структур ворвались на концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде. Выступление артистов проходило в местном ночном клубе. По некоторым данным, на бар поступили жалобы. Концерт был приостановлен, у собравшихся зрителей проверили документы, после чего силовики покинули заведение.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что концерт SHAMAN в Екатеринбурге, на который пришла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пытались сорвать ложным сообщением о минировании площадки. Злоумышленник позвонил с зарегистрированного в Туркмении номера и заявил, что заложил взрывчатку в месте проведения мероприятия.