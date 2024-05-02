«В Париже ее не оденешь»: что связывало на самом деле Пугачеву и Юдашкина

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин во время праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды В. Юдашкина

2 мая ушел из жизни Валентин Юдашкин. Он одевал многих знаменитостей, но с Аллой Пугачевой у него были особые отношения. Как познакомились Юдашкин и Пугачева, какие наряды для певицы создал модельер, на чем основывалась их крепкая дружба и как артистка провожала его в последний путь — в материале NEWS.ru.

Как познакомились Пугачева и Юдашкин

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева познакомились в середине 1980-х в «Олимпийском». Артистка там выступала, а у модельера проходили модные показы. Как написал Федор Раззаков в книге «Алла Пугачева и 50 ее мужчин», певица сама подошла к молодому модельеру и предложила сотрудничество.

В СССР о Юдашкине заговорили в 1987 году. Тогда вышла его первая коллекция «Русь изначальная», мэтр создал собственный бренд «Vali-Мода» и и начал работать Дом моды. Показ коллекции «Фаберже» в 1991 году закрепил успех и сделал Валентина всемирно известным.

Какое отношение Юдашкин имел к балахону Пугачевой

Знаменитый летящий балахон для Пугачевой придумал Вячеслав Зайцев. Самый первый балахон был бордового цвета — длинный, из струящегося шифона.

«Алла попросила меня придумать ей наряд для фестиваля в Сопоте в 1978 году. Там балахон наделал не меньше шума, чем сама певица. А появился он из-за ее комплексов. Пугачева стеснялась носить облегающие платья, но вовсе не из-за полноты. Ей вообще не нравилось ее тело», — рассказывал дизайнер в интервью «Комсомольской правде».

В этом платье певица появилась в фильме «Женщина, которая поет»на, и балахоны в стиле Пугачевой мгновенно стали популярны во всем СССР. Но длительное сотрудничество с Зайцевым не сложилось. Как пишет Федор Раззаков, в начале 80-х у кутюрье и певицы «разошлись взгляды на сценический образ Пугачевой. Зайцеву он виделся поэтическим и декадентским, а сама артистка стала склоняться в сторону народного гламура».

Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет» киностудии «Мосфильм»

К Валентину Юдашкину Пугачева попала уже со своим сформировавшимся стилем и отказываться от него не собиралась. Дизайнер лишь слегка скорректировал ее образ.

Впоследствии в гардеробе певицы было не менее полусотни балахонов от Юдашкина. Лаконичные черные платья-«размахайки» она сочетала с колготками и высокими сапогами-ботфортами, а на голову надевала шляпу или берет. Иногда образы были неожиданными. К примеру, в 1997 году для «Рождественских встреч» Юдашкин придумал певице бальное платье c корсетом.

«Пугачева больше предпочитает одеваться у Юдашкина. Он тактично подходит к ее неидеальной фигуре. А она то полнеет, то очень полнеет. Ходить по магазинам Парижа ей бесполезно. Там все на заморышей. А она женщина крупная», — писала в 1990 годах «Комсомольская правда».

Почему Пугачева выбрала Юдашкина

Портниха и подруга певицы Любовь Аксенова рассказала NEWS.ru, что Валентин Юдашкин был очень открытым и улыбчивым. По ее мнению, Пугачева ценила в нем не только профессионализм и талант, но также человеческие качества.

«Валентин всегда был приветливым, с улыбкой. Он так обращался не только к ней (Пугачевой. — NEWS.ru), а ко всем. Это очень важно для мастера — уметь найти подход к любому человеку», — отметила Аксенова.

Продюсер Сергей Лавров вспомнил в беседе с NEWS.ru о «доброй энергетике» кутюрье.

«Валентин везде становился душой компании, в любом обществе был украшением. От него шла добрая энергия, с ним хотелось разговаривать. Скорее всего, еще и поэтому у него сложились теплые отношения с Пугачевой», — предположил Лавров.

Он также отмечает, что Юдашкин никогда не спорил с Примадонной, и кардинально не менял ее стиль.

Фото: Анатолий Рухадзе/ИТАР - ТАСС Юбилей Модного дома Валентина Юдашкина, 1998 год. Модельер Валентин Юдашкин и певица Алла Пугачева

«Я знаю, что Алла приходила к дизайнеру Игорю Чапурину и тот сказал: „Если я вас буду одевать так, как я это вижу, вы никогда эти вещи не наденете“. Юдашкин так себя с ней не вел. И я бы не сказал, что он ее переодел. Хотя другим артистам, например Валерии и Наташе Королевой, он создавал потрясающе неожиданные образы», — поделился Лавров.

Немаловажным для Пугачевой был и статус Юдашкина как дизайнера номер один в России: он стал им в какой-то момент, говорит Лавров, буквально обогнав Зайцева.

«Не хочу обидеть Вячеслава Михайловича, но в какой-то момент популярность Юдашкина стала намного выше. Я организовывал их показы во многих городах России. И если Зайцев собирал зал на 600–700 мест, то Юдашкин мог позволить концертный зал „Космос“ на две тысячи [мест]. Пугачева всегда хотела себе исключительно самое лучшее: поэтому неудивительно, что она выбрала Юдашкина», — поделился мнением продюсер.

Сам модельер описывал свои отношения с певицей как теплые и уважительные.

«Ей [Алле Пугачевой] важно не обидеть человека, она очень тактична... Отношения были ровными, уважительными ко мне, к Марине [супруге Юдашкина], моей семье. То есть не было никаких потрясений. Если требовалась какая-то помощь, то достаточно было намека. Как я к ней [относился], так и она ко мне», — рассказывал Валентин Юдашкин в выпуске программы «Эмпатия Манучи».

Как Пугачева поддерживала Юдашкина на его показах

Пугачева старалась не пропускать показы мод Юдашкина. В 1996 году она вместе с дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Владимиром Пресняковым поддержала его в Париже.

Она часто бывала дома у Юдашкина и его жены Марины, они часто вместе отмечали праздники. Не проигнорировала она и 45-летие модельера 15 октября 2008 года в выставочном зале «Манеж».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Максим Галкин, Алла Пугачева, Марина Юдашкина и супруга президента России Дмитрия Медведева Светлана Медведева (слева направо) на праздновании 45-летнего юбилея модельера Валентина Юдашкина

«Пугачева пришла в компании с Максимом Галкиным (включен Минюстом РФ в список иноагентов). Отметим, что на торжество пришли первые дамы юбиляра — его мама Раиса Петровна и супруга Марина, а также первая дама страны — супруга [на тот момент] президента России Светлана Медведева, которую юбиляр тоже одевает в свои наряды. Именно рядом с ними в первом ряду и заняли свои места Пугачева и Галкин (по левую руку от Примадонны восседала Марина Юдашкина, далее сидели Светлана Медведева и Раиса Юдашкина)», — подчеркнул Федор Раззаков в своей книге «Пугачева и 50 ее мужчин».

Как Пугачева собиралась породниться с Юдашкиными

Федор Раззаков утверждает, что Пугачева собиралась породниться с кутюрье через старшего внука Никиту Преснякова, который мог бы стать супругом дочери Юдашкина Галины. Но этого не случилось.

«В 90-е, когда внук Пугачевой Никита Пресняков и дочь Юдашкина Галина пошли учиться в один класс одной и той же школы „Престиж“, оба семейства рассчитывало, что когда дети вырастут, они поженятся, тем самым еще крепче объединив их семьи», — пишет автор книги.

Вопреки планам бабушки Никита Пресняков выбрал в жены модель и дочь бизнесмена Алену Краснову, а Галина Юдашкина вышла замуж за миллионера Руслана Фархиева.

Как Пугачева поддерживала Юдашкина во время болезни

В 2016 году у Валентина Юдашкина выявили рак в последний стадии. Метастазы дошли до головного мозга и вызывали приступы головной боли. Семь лет модельер боролся с тяжелой болезнью и не переставал работать. Его опорой стали жена Марина, семья и близкие друзья.

В YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» кутюрье рассказал о реакции Пугачевой на его онкологию. «Какой самый ценный поступок она сделала? Наверное, честность в отношениях. И вот этот испуг, когда все произошло: я видел иную Пугачеву. У нее была паника: „C кем угодно, но только не с ним“. Она, обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать», — делился мастер.

6 мая 2023 года Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище. Пугачева специально прилетела из Израиля, затем, чтобы проститься с давним другом. Всю церемонию прощания она сидела рядом с гробом в темных очках.

Фото: Полина Богомолова/ТАСС Певица Алла Пугачева Фото: Полина Богомолова/ТАСС Певица Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Лада Сизоненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Лада Сизоненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эксперт моды Эвелина Хромченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эксперт моды Эвелина Хромченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юморист Владимир Винокур Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юморист Владимир Винокур Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Коллекционер Лариса Леонтьефф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Коллекционер Лариса Леонтьефф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артистка Клара Новикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артистка Клара Новикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Модельер Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Модельер Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Музыкант Александр Розенбаум Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Музыкант Александр Розенбаум Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Владимир Машков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Владимир Машков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художник Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художник Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Марк Тишман Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Марк Тишман Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Наташа Королева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Наташа Королева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Искусствовед Елена Церетели и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Николай Басков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Николай Басков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец и композитор Аркадий Укупник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец и композитор Аркадий Укупник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Хоккеист Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Хоккеист Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Елена Север с сыном Юрием (ЮрКисс) Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Алла Пугачева на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Алла Пугачева на церемонии прощания с Валентином Юдашкиным Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru На церемонии прощания с Валентином Юдашкиным Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Цветы на могиле модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище

Читайте также:

Пугачева, наследство, Дубай и Гонконг: как живет семья Юдашкиных

Выступали в Припяти, поругались из-за мемуаров: война Пугачевой и Кобзона

Барецкий с пивом в Грязи: попал ли он в замок Пугачевой и за что его побили

Назвала Жириновского психом, а зрителей — козлами: все скандалы Пугачевой

Мужчины Пугачевой: за кого она выходила замуж и с кем работала