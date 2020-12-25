«В папу»: вдова Хворостовского поделилась фото с его взрослыми детьми

https://static.news.ru/photo/055ec154-46e4-11eb-85d0-fa163e074e61_660.jpg Флоранс Илли-Хворостовская Фото: flosha1/instagram.com

Жена покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс поздравила своих подписчиков и поклонников мужа в Instagram с католическим Рождеством, который отмечается 25 декабря.

На милом семейном чёрно-белом снимке вместе с Флоранс стоят их дочь Нина и сын Максим.

Счастливого Рождества! — подписала пост вдова Хворостовского.

Подписчики восхитились красотой дочки мировой звезды оперной сцены и схожестью сына с отцом. Максим при этом тоже поделился кадром с семейного торжества.

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но концертную деятельность продолжал. 22 ноября 2018 года он скончался в Лондоне в возрасте 55 лет.

Флоранс и Дмитрий Хворостовские прожили в браке 18 лет, у них двое детей — Нина и Максим. Вдова певца уже много лет живёт в Лондоне.

22 ноября Флоранс посвятила пост третьей годовщине со дня смерти супруга. Женщина опубликовала в Instagram архивные семейные фото, сообщал NEWS.ru.