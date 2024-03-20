В отношении Кологривого потребовали возбудить дело после дебоша в ресторане Baza: Кологривый может стать фигурантом уголовного дела после дебоша в ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

В отношении актера Никиты Кологривого следует возбудить уголовное дело после дебоша, который он устроил в заведении Tangiers Lounge в Новосибирске, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на заявление главы Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. По его словам, подобные поступки недопустимы и заслуживают общественного порицания.

Как уточняет канал, Бородин уверен, что публичные личности должны быть примером для своих поклонников. Он также подчеркнул, что в отношении артиста следует начать уголовное разбирательство по статье о хулиганстве, соответствующий запрос в Генпрокуратуру он уже отправил.

Ранее креативный продюсер гала-концерта «Жванецкий» Евгений Гришковец заявил, что организаторы решили отказаться от услуг Никиты Кологривого за три недели до того, как он устроил дебош. По его словам, причиной стали высокомерные слова артиста о Евгении Смоктуновском и Александре Абдулове.

До этого стало известно, что актеру Никите Кологривому грозит штраф до тысячи рублей за дебош в одном из баров Новосибирска. По предварительным данным, сейчас решается вопрос о привлечении актера к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. Сейчас артист находится в отделении полиции и дает показания.