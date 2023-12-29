«В окопах сидит»: бывшая жена Шаляпина отправилась на передовую Шаляпин рассказал, что его экс-жена Копенкина отправилась в зону СВО

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» рассказал, что его бывшая супруга, 68-летняя предпринимательница Лариса Копенкина, отправилась в зону СВО для поддержки российских солдат. Шаляпин отметил, что гордится поступком женщины, однако считает это опасным. Певец также подчеркнул, что после развода Копенкина оставила себе его фамилию.

Ларочка сейчас на передовой, в окопах сидит. Может, у нее с головой что-то, я не знаю. Сидит в Белгородской области, реально, я могу видео показать. Она поехала поддерживать наших, я очень горжусь ей, но это просто страшно. Говорю, Лар, тебя там кондратий хватит, людям сложности устроишь, — заявил исполнитель.

Шаляпин женился на Копенкиной в 2013 году. По его словам, это был взаимный «бизнес-расчет». Певец отрицал, что живет за счет супруги. Против брака активно выступала мать Шаляпина, и к началу 2015 года их союз распался. Последней женой Шаляпина была владелица сети адвокатских контор в Канаде Татьяна-Клаудиа Дэвис, которой на момент свадьбы было 47 лет. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе, однако брак просуществовал недолго — женщина заболела COVID-19. После недельного самолечения ее доставили в больницу, где она умерла, не оставив супругу наследства.