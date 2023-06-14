В офисе Полины Гагариной рассказали о ее долгах по налогам Представители Полины Гагариной назвали информацию о ее налоговых долгах технической ошибкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина

Информация о том, что популярная российская певица Полина Гагарина по итогам прошлого года задолжала 381 тысячу рублей налоговикам, не соответствует действительности и является следствием технической ошибки, рассказали KP.RU в офисе исполнительницы. Таким образом представители Гагариной прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что она якобы недоплатила эту сумму по налогу на имущество.

У Полины Гагариной не было и нет никаких долгов как у юридического лица и как у физического лица. Эти ложные данные связаны с технической ошибкой сайта налоговой службы, — объяснили в офисе Гагариной.

Как выяснили корреспонденты издания, в работе сайта Федеральной налоговой службы действительно произошел технический сбой и никаких долгов за Гагариной не числится.

Ранее в Совете Федерации порекомендовали Федеральной налоговой службе повысить продуктивность выявления и привлечения к ответственности уклоняющихся от уплаты налогов блогеров и интернет-тренеров. Сенаторы отметили, что благодаря улучшению качества налогового администрирования фискальные органы в 2022 году передали в бюджет дополнительно 439 млрд рублей. Однако денег в бюджеты разных уровней может поступить гораздо больше, если пресекать различные уловки налогоплательщиков, в том числе схемы дробления бизнеса.