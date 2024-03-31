В новом выпуске «Маски» один из участников раскроет свою личность

Фото: Пресс-служба НТВ

В воскресенье, 31 марта, состоится показ новой серии юбилейного, пятого сезона шоу «Маска», этот выпуск был отложен с прошлой недели, сообщает издание RuSamara. В конце шоу один из персонажей раскроет перед зрителями свою личность и покинет проект.

На сцене «Маски» появятся разнообразные персонажи, в числе которых будут Бабочка, Горилла и другие загадочные личности. Особый интерес могут вызывать персонажи Перец, Бабочка, Матрешка и Кактус, которых окутала завеса тайн и постоянных споров. Специальным гостем этого выпуска станет Бабка-ежка, за маской которой, по слухам, может скрываться Анита Цой. Она выступит с номером и в конце раскроет свою личность.

В прошлом, шестом, выпуске программы «Маска» номинантами на вылет стали Арлекин, Кот и Щенок. Кот был спасен иммунитетом, полученным в первой программе пятого сезона, а за Щенка отдали голоса члены жюри. В итоге была рассекречена певица и блогер Мия Бойка, которая и скрывалась в костюме Арлекино.

Ранее певец Филипп Киркоров нелицеприятно высказался о бывшем молодом человеке Ольги Бузовой. Речь идет о Давиде Манукяне (Дава). Так, в эфире шоу «Маска» король российской эстрады назвал блогера пираньей. В выпуске одна из судей певица Валерия предположила, что Дава скрывается под костюмом Акулы.