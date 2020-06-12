В новом клипе «Руки Вверх!» появились Асмус, Бузова и плачущая Тодоренко

https://static.news.ru/photo/b0b8ba3e-ad9f-11ea-87d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: sezhukov/instagram.com

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил премьеру видео на новую песню «Расскажи мне». Артист снял печальную историю о любви и привлёк к съемкам 13 девушек, в числе которых Регина Тодоренко, Кристина Асмус, Ольга Бузова и другие звёзды.

По словам 44-летнего Сергея Жукова, его новое творение говорит о реалиях нашей жизни. Люди проходят через преграды, ошибаются, падают и встают снова. Певец считает это вполне логичными закономерностями существования, которые случаются с каждым человеком. Именно это он и попытался отразить в новом видеоклипе.

«Расскажи мне» — это лишнее подтверждение классики, где все счастливы одинаково, но несчастливы по-своему. У каждого из нас своя история, и сегодня я расскажу вам свою, — приводит слова Жукова StarHit.

Большая часть песни исполнена речитативом, но в припевах Сергей всё-таки добавил чувственный вокал. При этом всех 13 девушек, снявшихся в клипе, он попросил вспомнить о своих переживаниях и вспомнить прошлое ради реалистичности. Телеведущая Регина Тодоренко при этом не смогла сдержать слёз от нахлынувших на неё чувств.

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