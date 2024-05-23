«В нем живут несколько личностей»: друг Шаляпина объяснил его эпатажность Бородин назвал Шаляпина человеком, в котором уживаются несколько личностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин — это очень неглупый парень, в котором уживаются сразу несколько личностей, заявил один из участников группы «Челси» Арсений Бородин на вручении премии «Дай пять». Таким образом он ответил на просьбу корреспондента NEWS.ru прокомментировать высказывание певца о недостаточном образовании подрастающих артистов. По словам Бородина, Шаляпин может быть прав, утверждая подобное.

Да, Прохор — неглупый парень. Я его очень люблю, мы с одного сезона «Фабрики звезд», поэтому я этого человека знаю очень хорошо. В нем живут сразу несколько личностей, две как минимум. Он прав, может быть, действительно сегодня такое время, — заявил Бородин.

В Шаляпине сочетаются эпатажный человек, который ходит по различным шоу, вместе с мудрецом с грустными глазами, добавил певец. Бородин признался, что из-за этого он никогда не поддерживал выпады в адрес артиста.

Соответствующее высказывание Шаляпина также прокомментировала продюсер Лина Арифулина. Она отметила, что молодым людям нужно лишь стремиться к своей мечте. Они не должны думать о харизме, а только неустанно работать, добавила она.