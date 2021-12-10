Парад звёзд: кто блистал на премии «Золотой Граммофон» в Москве

В Государственном Кремлёвском дворце прошла XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», которую многие называют «музыкальным Оскаром». Награды получили Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина и многие другие исполнители, а также музыкальные коллективы. Церемонию провели Иван Ургант и Гарик Мартиросян.
Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант
Евгений Одиноков/РИА Новости
В Москве прошла XXVI Церемония вручения премии «Золотой граммофон»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Денис Клявер и его супруга Ирина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дмитрий Маликов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Полина Гагарина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Валерий Шарифулин/ТАСС
Певица Кристина Орбакайте
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец, композитор Юрий Антонов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа Filatov & Karas
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Александр Панайотов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан и актриса Олеся Судзиловская
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Слава (Анастасия Сланевская)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Ханна (Анна Иванова)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певцы Маша Вебер и Ираклий Пирцхалава
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Артём Качер со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Дима Билан и актриса Екатерина Давыдова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певцы ВладиМир, Григорий Лепс и ЮрКисс
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Ани Лорак
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер Пётр Буслов и певица Диана Арбенина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец, автор и композитор Эмин Агаларов (Emin)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица МакSим (Марина Максимова)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Ваня Дмитриенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Артём Умрихин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Валерий Меладзе, Ирина Дубцова и Артём Качер
Сергей Булкин/NEWS.ru