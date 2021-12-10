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Парад звёзд: кто блистал на премии «Золотой Граммофон» в Москве
Шоу-бизнес

Парад звёзд: кто блистал на премии «Золотой Граммофон» в Москве

09:33, 11 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Государственном Кремлёвском дворце прошла XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», которую многие называют «музыкальным Оскаром». Награды получили Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина и многие другие исполнители, а также музыкальные коллективы. Церемонию провели Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант

Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве прошла XXVI Церемония вручения премии «Золотой граммофон»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Дима Билан

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Денис Клявер и его супруга Ирина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Дмитрий Маликов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Николай Басков

Валерий Шарифулин/ТАСС

Певица Кристина Орбакайте

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец, композитор Юрий Антонов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа Filatov & Karas

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Александр Панайотов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Дима Билан и актриса Олеся Судзиловская

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ханна (Анна Иванова)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певцы Маша Вебер и Ираклий Пирцхалава

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Артём Качер со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Дима Билан и актриса Екатерина Давыдова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певцы ВладиМир, Григорий Лепс и ЮрКисс

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ани Лорак

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер Пётр Буслов и певица Диана Арбенина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец, автор и композитор Эмин Агаларов (Emin)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Ваня Дмитриенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Артём Умрихин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе, Ирина Дубцова и Артём Качер

Сергей Булкин/NEWS.ru

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