Актёр из «Интернов» и худрук «Театрального особняка» подрались

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Актёр Сергей Попов, сыгравший в сериалах «Интерны» и «Карпов», и худрук «Театрального особняка» Леонид Краснов подрались. Первый обратился в полицию.

По словам Краснова, актёр хвалился якобы большими продюсерскими заслугами в кино, а вместо ответа, в чём они заключаются, «начал махать руками» возле лица режиссёра. После этого он встал и «наказал» приятеля.

Худрук отметил, что у артиста не могло быть серьёзных повреждений после стычки, однако он принял решение вызвать полицию. Кроме того, Попов обращался за медицинской помощью, сообщает «Московский Комсомолец».

Поскольку у него нет известности актёрской, он таким образом решил её приобрести. Я думаю, его просто обидел тон разговора, который был вчера. И он решил выжать из ситуации всё возможное, — прокомментировал ситуацию Краснов.

Режиссёр отметил, что не намерен окончательно разрывать с актёром приятельские отношения, несмотря на конфликт. Попов пока не комментирует эту ситуацию.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 33-летний актёр Павел Прилучный впервые прокомментировал своё избиение в ночном клубе Калининграда. Артист заявил, что не будет комментировать каждое заявление представителей прессы, поскольку занят на съёмках.

Перед этим калининградский бизнесмен Владимир Семёнов рассказал свою версию конфликта с актёром. По его словам, Прилучный пришёл в заведение нетрезвым и первым спровоцировал драку.