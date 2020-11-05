В Москве начали поиски торговцев наркотиками, отравивших звезду «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/b07c4f1e-1f81-11eb-87fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неожиданное продолжение получила история гибели 20-летней звезды шоу «Дом-2» Полины Лобановой. Спустя два с лишним года начаты поиски наркоторговцев, у которых, предположительно, в ночь своей гибели девушка купила экстази.

Экспертиза показала, что смерть наступила из-за сердечного приступа, вызванного употреблением <...> экстази, — рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, этот факт автоматически предполагает возбуждение уголовного дела по статье 228.1 УК (незаконное производство, сбыт наркотических средств). По этой же статье, например, возбуждено дело о сбыте наркотиков после ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Похожая ситуация и с гибелью Полины Лобановой. Отличие от случая с Ефремовым заключается в том, что употребивший наркотик человек скончался.

Сложно установить, употребляла девушка препарат по своей воле или его ей подмешали. А это большая разница. В первом случае это подследственность полиции. Во втором случае — это убийство, пусть и непреднамеренное. Расследовать его должен Следственный комитет, — сообщил источник издания.

Ранее экс-участница «Дома-2» Татьяна Графова обвинила подругу погибшей Полины Лобановой Камилу Руденко в её смерти. Девушки были вместе в тот злополучный вечер, более того, они снимали одну квартиру. Графова заявила, что Камила говорила сестре погибшей одну версию, а следователям — другую. Потом с её номера звонил какой-то мужчина с угрозами. Также у Полины пропала крупная сумма денег. Камила могла знать, где они лежат.

Бывшая участница реалити-шоу Полина Лобанова скончалась в начале июля. Тело девушки обнаружили в чужой квартире. Туда её привезли после бурной вечеринки, на которой ей стало плохо, писал NEWS.ru.