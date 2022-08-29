«В моей голове все в порядке»: Поргина ответила вернувшейся Пугачевой Поргина ответила на слова Пугачевой о намерении «навести порядок» в головах россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина прокомментировала слова Аллы Пугачевой, собравшейся «навести порядок» в головах россиян. Она призналась, что не понимает, какую мысль хотела высказать этой фразой певица, пишет ProZvezd.

В моей голове все и так в порядке. Я на своей родине. Мой папа был в концлагере, мама падала от голода в Москве. Я, как поет певец Шаман, — русская и буду стоять на этой земле впредь. Вот и все, — заявила актриса.

Поргина добавила, что не может «влезть в мозги» вернувшейся домой из-за границы артистки.

Может, она что-то поняла там, будучи за рубежом. Это ее личное дело — говорить все, что хочет, — пояснила актриса.

Но вместе с тем вдова Караченцова не скрывает, что очень рада возвращению исполнительницы. По ее словам, Пугачева была музой других артистов и в свое время перевернула отечественную эстраду, за что ее надо уважать.

Она — великая певица, прекрасный человек. Посмотрим, как она дальше будет себя вести. Что же заранее обсуждать? Она еще не сделала никаких поступков, — заключила Людмила Поргина.

Ранее Тамара Сёмина раскритиковала слова Пугачевой о желании «навести порядок» в чужих головах. Актриса назвала певицу самовлюбленной женщиной, которая возомнила себя «пупом земли».