В Минздраве прокомментировали состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Как отметил глава ведомства, кислородная поддержка ему больше не нужна. Состояние певца улучшилось, и врачи надеются на благоприятный исход болезни,
Ранее NEWS.ru писал, что у певца начался отёк лёгких. Он находится в реанимационном отделении инфекционной больницы в Коммунарке.
Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
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