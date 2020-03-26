https://static.news.ru/photo/f97a9714-6f93-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

В Минздраве прокомментировали состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Как отметил глава ведомства, кислородная поддержка ему больше не нужна. Состояние певца улучшилось, и врачи надеются на благоприятный исход болезни, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что у певца начался отёк лёгких. Он находится в реанимационном отделении инфекционной больницы в Коммунарке.

Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.