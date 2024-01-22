«В междуножный храм не заходил»: Джигурда признался в верности Анисиной Джигурда заявил, что не изменял жене Марине Анисиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве признался, что никогда не изменял своей жене, фигуристке Марине Анисиной. Артист отметил, что мог «тискать» других женщин, чему завидуют другие мужчины. Джигурда также подчеркнул, что на видео их интимного танца с Волочковой была запечатлена закрытая репетиция спектакля.

В междуножный храм ни к кому не заходил. А тискать если когда — пусть мужики завидуют! Люблю и боготворю свою венчанную супругу, — сообщил Джигурда.

Супруга Джигурды Марина Анисина подтвердила слова актера, назвав его «святым человеком» и сообщив, что очень благодарна супругу за то, что он никогда ей не изменял и не переходил ту грань, которую «не переходят». Анисина также подчеркнула, что любит мужа.

Ранее Джигурда заявил, что мог стать депутатом украинской Рады, а также кандидатом в президенты Украины, однако не стал этого делать. По словам артиста, он выразил несогласие с политикой украинской власти после того, как «нацики сожгли людей» в одесском Доме профсоюзов.