«В листе салата»: Собчак высмеяла наряд Марии Шараповой на Met Gala Собчак сравнила платье Шараповой на Met Gala с листом салата айсберг

Фото: AP/ТАСС

Мария Шарапова

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале высмеяла теннисистку Марию Шарапову, появившуюся на главном светском мероприятии США Met Gala 2024 в платье светло-зеленого цвета. По словам Собчак, наряд спортсменки напомнил ей листья салата айсберг. Помимо Шараповой на вечеринке были замечены Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Дженнифер Лопес, Шакира и другие знаменитости. В этом году тема бала костюма — «Спящие красавицы: пробуждение моды».

Мария Шарапова немного в листе салата айсберг, — написала в блоге Собчак.

Ранее светская львица, модель и предприниматель Ким Кардашьян заявила, что свитер на ее плечах в рамках бала Института костюма Met Gala должен был выглядеть как вещь парня. Задумка появилась в соответствии с тематикой мероприятия.

Также американский дизайнер Вера Вонг посетила бал Института костюма Met Gala 2024, шокировав публику своим внешним видом с признаками анорексии. При этом совсем недавно у себя в соцсетях она хвасталась подтянутым телом и делилась секретами молодости.