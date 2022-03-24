В Латвии выразили готовность принять Максима Галкина

Латвия готова принять российского телеведущего Максима Галкина, выступившего против военной операции на Украине, сообщил глава комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис. При этом в Латвию едут и те, кто находится под санкциями, отметил он в разговоре с изданием argumenti.ru.

Мы провели переговоры со многими медиакомпаниями, которые ушли из России, чтобы они смогли продолжить работу из Латвии. И если бы, например, Максим Галкин бежал бы в Латвию, то мы бы отнеслись к нему с уважением. Но люди, как правило, очень разные. Пытаются проникнуть и те, на кого распространяются западные санкции, в Латвии останавливаются и яхты, масштабы которых выходят за рамки разумного, — сказал Кучинскис.

Он посетовал на то, что правительство Латвии «застряло» с изъятием их имущества.

Ранее Максим Галкин, певцы Валерий Меладзе и Светлана Лобода и многие другие известные в российском и украинском шоу-бизнесе персоны высказались против боевых действий на Украине. Они призвали завершить их и сесть за стол переговоров.

В свою очередь в Латвии уже взяли на работу покинувшую Россию Чулпан Хаматову, тоже критиковавшую российскую спецоперацию. Актрису позвал сотрудничать главный режиссёр Нового Рижского театра Алвис Херманис.