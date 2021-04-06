В квартиру Легкоступовой пытались проникнуть неизвестные

https://static.news.ru/photo/cfa47668-978c-11eb-8080-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Неизвестные люди попытались проникнуть в квартиру умершей певицы Валентины Легкоступовой. Об этом рассказал вдовец артистки Юрий Фирсов.

Он пояснил, что оборудовал квартиру камерами видеонаблюдения, которые сигнализируют о попытках проникновения в жилище. По словам Фирсова, он наблюдал за поведением незнакомцев и поинтересовался целью их визита.

Прямо в камеру спросил: «Кто вы такие? Чего хотите?» Они ушли. Если бы не ушли, то приехал бы полицейский наряд и закрыл эту тему, — сказал он изданию «Собеседник».

Фирсов отметил, что это были не дети Легкоступовой — Анетта и Матвей. Он добавил, что не возражает против их проживания в квартире, а также матери певицы, поскольку им по закону принадлежит треть жилого помещения. Однако перед вселением они должны оплатить свою часть долгов по ЖКХ.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. После её смерти не утихают споры о том, кто виновен в трагедии и как будет поделено наследство. Фирсова заподозрили в изнасиловании певицы перед смертью, но он назвал это фейком. Дочь артистки обвинила его в том, что он забаррикадировался в квартире покойной супруги, сменил замки, распоряжается вещами певицы и распродаёт их.

Как писал NEWS.ru, эксперты назвали истинную причину смерти Легкоступовой. Согласно их выводам, артистка скончалась вследствие полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. При этом было отмечено, что проблемы со здоровьем, в том числе изменения в мозге, стали следствием «хронической алкогольной интоксикации», а удар головой при падении мог быть незначительным.