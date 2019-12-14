https://static.news.ru/photo/50071136-1f47-11ea-9187-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ночью к московской квартире телеведущей Даны Борисовой приехали сотрудники правоохранительных органов. Их сопровождал бывший гражданский муж звезды Максим Аксёнов. Он хотел забрать у светской львицы их общую дочь Полину.

По словам Борисовой, девочка опубликовала часть её новой книги в Интернете, которая ещё не дописана. Подросток, испугавшись своего поступка, выбросила рукопись и заперлась в одной из комнат.

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе. Я попросила его покинуть помещение, сказала: «Я знать вас не знаю, поэтому постойте в стороне, — заявила Борисова.

Ведущая считает, что у её дочери «подростковый кризис». Сейчас она вернулась к работе над книгой, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, Борисова призвала спасать певицу Марину Хлебникову после того, как увидела её в шоу «Привет, Андрей!», посвящённом продюсеру Бари Алибасову. Ранее коллеги по шоу-бизнесу также заподозрили Хлебникову в алкоголизме.