«В Кремле убрали дочку Пугачевой»: кто смог «укротить» Примадонну и ее клан

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Кристина Орбакайте

На приуроченном к 8 марта концерте в Кремле должна была выступить дочь Аллы Пугачевой заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, однако зрители ее так и не увидели. Кто помешал исполнительнице и зачем он это сделал?

Что за скандал с Орбакайте в Кремле

Накануне NEWS.ru сообщил, что на сцену Кремлевского дворца в рамках концерта «Признание в любви» должна была выйти Кристина Орбакайте. По информации журналистов, артистка хотела выступить для российской публики со своим хитом «Просто любить тебя». Планировалось, что партию Авраама Руссо исполнит Алексей Воробьев. Сообщается, что номер Орбакайте убрали в последний момент.

«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — сообщили инсайдеры.

Номер с участием Орбакайте просто убрали, из-за чего Воробьев вышел на сцену лишь на один номер. Компенсировать отсутствие номера удалось благодаря Таисии Повалий и Денису Майданову. Отмечается, что организаторы попросили их исполнить еще одну композицию. По этой причине зрители услышали не только «Незаконченный роман», но и «Счастье».

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Кристина Орбакайте

Кто помешал Орбакайте появиться в Кремле

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что выступление Орбакайте в Кремле отменили из-за его действий. По словам активиста, он официально обратился в профильные ведомтсва с просьбой внести мать звезды народную артистку СССР в список иностранных агентов.

«В связи с этим организаторы концерта в Кремле убрали дочку Пугачевой из программы. Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — считает Бородин.

Активист сравнил исполнительницу хита «Просто любить тебя» с цыганкой. Бородин возмущен тем, кто Орбакайте «гастролирует по России, поёт под фонограмму и набивает себе карманы» благодаря жителям РФ.

«В зоне СВО её там нет и никогда не будет, соответственно почему она должна зарабатывать деньги в России? Пусть едет в США, там и выступает за $200, больше ей там никто не заплатит», — заявил глава ФПБК.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Виталий Бородин

Кто из клана Пугачевой был в Кремле

Концертный директор Сергей Лавров рассказывал, что в клан Пугачевой входили около 20 человек, в том числе члены ее семьи, а также бывшие мужья. По словам продюсера, в нем состоял, в том числе, и народный артист РФ Филипп Киркоров.

На самом концерте поп-король не появился. При этом, певец записывал свой номер, в котором также принимала участие исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина, заранее. Журналисты выяснили, что Киркоров сделал это еще утром, когда в зале не было зрителей.

Причиной такого решения стал напряженный график артиста. Отмечается, что у артиста очень напряженный график, поэтому запись пришлось сдвинуть на утро вместо вечера, чтобы исполнитель хита «Цвет настроения синий» смог успеть по другим делам, запланированным на предпраздничный день.

«У Филиппа был в этот день очень напряженный график. Он не мог вечером выйти на сцену, потому как был занят в другом проекте. Поэтому решили найти выход и записать его номер утром. Филипп приехал в Кремль, снялся и уехал по делам», — говорилось в публикации.

Других членов клана Пугачевой на концерте в Кремле не было, однако в мероприятии приняли участие те, кто заступались за Примадонну после отъезда. Так, на сцене появились народный артист РСФСР Лев Лещенко и Наташа Королёва, ранее поддержавшие артистку.

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