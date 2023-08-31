Mash: в Краснодаре и Ростове продают билеты на отмененные концерты Гуфа

Фото: vk.com/guf

Репер Гуф (Алексей Долматов)

Telegram-канал Mash пишет, что концерты рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, намеченные на сентябрь в Ростове-на-Дону и Краснодаре, отменили, но билеты на них продолжают продавать. По данным канала, площадки ссылаются на организаторов, но те не дают комментариев. Сестра Гуфа заявила, что проблема связана с приглашающей стороной, но подробностей ситуации не раскрывает, указывает Mash.

Канал публикует райдер исполнителя и отмечает, что рэпер готов выступить в формате частного выступления за 2,2 млн рублей, в случае оплаты картой к этой сумме прибавляется 10%. В том числе в райдере запрещена продажа билетов на концерты в случае, если не внесена предоплата по гонорару в размере 50%, говорится в публикации. Причем эта сумма считается невозвратной, пишет канал. Один из пунктов дает артисту право менять дату концерта, что и было, по информации авторов, неоднократно сделано ранее.

Артист вправе отказаться от выступления в назначенную дату и запросить перенос концерта в случае, если за четыре дня до выступления продано менее 50% билетов от общей вместимости зала, — указано в райдере.

Также из райдера стало известно, что договором предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей за неисполнение любого из пунктов. Одно из условий в отношении комфортабельного автомобиля — он должен быть не старше 2018 года выпуска.

Последний альбом после семилетнего перерыва рэпер Гуф выпустил в апреле 2022 года.