В Иркутске отменили концерт Меладзе

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

В Иркутске отменили концерт певца Валерия Меладзе, который должен был состояться 4 мая во Дворце спорта «Труд», об этом свидетельствует информация, размещенная на региональном сайте билетного оператора «Кассы.ру». Продажа билетов также была закрыта на сайте «Яндекс.Афиша».

ДС «Труд», основной зал, 4 мая 2023 19:00 четверг. Мероприятие отменено, — сказано в сообщении.

При этом на личном сайте Меладзе информации о концертах в России нет. В графе «Туры» указаны выступления артиста в Израиле и на Кипре. Они пройдут в марте.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не ясно слышен, поскольку артист убрал микрофон в сторону, но фанат похвалил его и назвал «красавчиком». Меладзе затем заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Похожий поступок ранее совершил российский комик Максим Галкин, произнесший проукраинский лозунг во время концерта в Дубае. Перед репликой артист объяснял со сцены, что его попросили быть нейтральным, но он уже не может. После его слов аудитория устроила овацию.