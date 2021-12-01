В Instagram появилось видео, вырезанное из юбилейной программы КВН

В Instagram появилось видео вырезанной из юбилейной программы КВН песни российского автора-исполнителя песен, певца и гитариста Семёна Слепакова про закрытие шоу ТНТ «Игра». В песне юморист шутит про сборную России по футболу и автогол Кудряшова в матче с Хорватией.
Скажите, а что будет дальше? — А будет игра. — Будет «Игра»? Офигеть, ведь её же закрыли! — Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра. — А «Игра»? — А «Игра» не игра, — говорится в песне.
23 ноября в Crocus City Hall на праздновании юбилея КВН опубликовали переделанный вариант про футбол, а строфы о закрытии шоу ТНТ «Игра» вырезали,
Ранее сообщалось, как Семён Слепаков разместил в Instagram стихотворение, в котором высмеял противников вакцинации, купивших поддельные сертификаты и поплатившихся за это жизнью. «И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!» — написал юморист.