В Instagram появилось видео, вырезанное из юбилейной программы КВН

В Instagram появилось видео вырезанной из юбилейной программы КВН песни российского автора-исполнителя песен, певца и гитариста Семёна Слепакова про закрытие шоу ТНТ «Игра». В песне юморист шутит про сборную России по футболу и автогол Кудряшова в матче с Хорватией.

Скажите, а что будет дальше? — А будет игра. — Будет «Игра»? Офигеть, ведь её же закрыли! — Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра. — А «Игра»? — А «Игра» не игра, — говорится в песне.

23 ноября в Crocus City Hall на праздновании юбилея КВН опубликовали переделанный вариант про футбол, а строфы о закрытии шоу ТНТ «Игра» вырезали, информирует Lenta.ru. Выступление Слепакова с песней, как и многие другие программы, должно было выйти в эфир на ТВ, но в итоге его вырезали, так и не показав на Первом канале. Однако несмотря на то, что до сцены КВН песня так и не дошла, поклонники артиста всё же смогли увидеть номер, который слили в Сеть.

Ранее сообщалось, как Семён Слепаков разместил в Instagram стихотворение, в котором высмеял противников вакцинации, купивших поддельные сертификаты и поплатившихся за это жизнью. «И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!» — написал юморист.