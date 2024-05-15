В группе «Город 312» рассказали о состоянии солистки Аи Музыкант Притула: Ая на пути к восстановлению

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники группы «Город 312» Дим (Дмитрий Притула), Леон (Леонид Притула), Ая (Светлана Назаренко) и Мария Илеева (справа налево)

Солистка группы «Город 312» Ая пока на пути к восстановлению после перенесенного ковида, рассказал Пятому каналу сооснователь коллектива Дмитрий Притула. По его словам, из-за долгого отсутствия певицы было принято решение изменить состав группы.

В тот период, когда все были ковидом, она три раза перенесла очень тяжело с поражением легких. И потом, конечно, это сказалось. Вот и мы думали, что она восстановится. Ну месяц, ну два. Мы все ждали, взяли паузу полгода. Потом понимаем, что уже близится к году. Ну сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению, — объяснил музыкант.

Притула отметил, что за здоровье Светланы Назаренко (настоящее имя солистки) борются лучшие врачи. Поклонники и сам коллектив группы надеются на восстановление и скорейшее возвращение певицы на сцену. Однако было принято изменить состав группы, чтобы она продолжила существовать.

Кроме того, найти новую исполнительницу нужно было, чтобы обеспечить лечение коллеги, добавил музыкант. Было важно найти девушку, которая бы не потерялась на фоне предыдущих успехов группы.

Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное — она передает это еще очень эмоционально, мощно, очень мощно. Очень мощно держит зал, — заключил Притула.

Ранее новой солисткой музыкальной группы «Город 312» стала участница проекта «Голос» Диана Макарова. Уточняется, что девушка на неопределенный период заменит фронтвумен коллектива Светлану Назаренко.