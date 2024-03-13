В Госдуме рассказали, почему Галкин «вопит от безысходности» Депутат Говырин: Россия выигрывает, и беглые звезды вопят от безысходности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Беглые звезды чувствуют, что Россия выигрывает в противостоянии с Западом, и поэтому «вопят от безысходности», таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что когда-то Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским вместе вели «Голубые огоньки» и «кривлялись».

Для них, уверен он, поливать грязью свою страну — привычное дело, которым они занимались со сцены много лет. Однако, убежден он, «сбежавшие» из страны звезды понимают неминуемость скорого поражения.

Беглые звезды чувствуют, что Россия выигрывает в противостоянии с Западом, поэтому вопят от безысходности, понимая неминуемость скорого поражения, — сказал депутат.

Говырин не исключил, что Галкин может занять место Зеленского. Он обратил внимание, что артист начал публиковать ролики на украинском языке. На эту роль, считает он, юморист «подходит хорошо».

Галкин на эту роль подходит хорошо, будет весело, но недолго. И все эти эксперименты закончатся такими потрясениями, в результате которых разлетится вся страна, — уверен парламентарий.

Ранее бывший муж Аллы Пугачевой продюсер Евгений Болдин заявил, что спустя некоторое время россияне смогут простить певицу, уехавшую за границу. Он назвал артистку патриоткой и не исключил ее возвращения на родину. Однако Болдин усомнился, что ее нынешний супруг Галкин получит прощение.