В Госдуме Поперечному посоветовали бросить юмор и пойти в армию Депутат Госдумы Хамзаев посоветовал Поперечному бросить юмор и пойти в армию

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Стендап-комик, телеведущий и актер Данила Поперечный

Высказывания стендапера и блогера Данилы Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ, в связи с этим депутат Госдумы Султан Хамзаев порекомендовал комику временно сменить свой род деятельности и пойти в армию. По его мнению, нет ничего заумного в безнаказанном высмеивании защитников своей страны, пишет «360».

Если он хочет что-то добавить, то ему нужно встать и поехать туда вместе с этими ребятами защищать суверенитет страны, защищать родителей, дом, — высказался Хамзаев.

Он также считает, что Поперечный зарабатывает деньги не самым достойным образом, «обсмеивая наших ребят» на своих концертах ради гонорара. По мнению Хамзаева, человек может зарабатывать деньги своей профессией, если готов заплатить определенную «цену» за свой доход.

У человека есть профессия, он зарабатывает на этом деньги. Вопрос — какой ценой. Если он в рамках личного бизнеса обсмеивает наших ребят, которые защищают суверенитет страны ценой собственной жизни и здоровья, в том числе, — пояснил депутат.

Он считает, что государство должно оценивать подобные выходки и реагировать на них в рамках законодательства. Политик убежден, что нарушение определенных границ морали и справедливости должно рассматриваться с точки зрения права.

Ранее стало известно, что Поперечного проверят на предмет дискредитации ВС РФ. Объектом проверки станут его посты в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), в которых он якобы негативно отзывается о военной спецоперации на Украине.