В Госдуме назвали условие прощения Пугачевой зрителями Депутат Соловьев призвал Пугачеву публично извиниться перед россиянами

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачева

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои слова и «антироссийскую позицию». По его словам, только в этом случае зрители могут простить артистку. Соловьев подчеркнул, что в случае возвращения Пугачевой в Россию ее все равно ждут «закат и угасание».

Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ, — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что даже в случае возвращения Пугачевой в Россию ее выступления будут проходить не на главных сценах. Он также выразил сомнение в том, что певица сможет появиться в эфирах центральных телеканалов.

Очевидно, что выступления ее будут проходить уже на сценах второго порядка и точно не в эфирах главных российских телеканалов. Даже в случае прощения ее творческая судьба — закат, забвение, угасание, — сказал Соловьев.

В то же время продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев считает Примадонну незаменимой на российской эстраде. Отвечая на вопрос, кто может заменить артистку на новогоднем «Голубом огоньке», он подчеркнул, что шоу вообще не ассоциировалось с Пугачевой и в последние годы обходилось без нее.

Адвокат Сергей Жорин считает, что признание певицы иностранным агентом дискредитирует сам реестр иноагентов. Он предположил, что внесение Примадонны в список может сделать этот статус почетным.