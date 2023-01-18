«В голове каша»: Галанин высказался о поведении Монеточки на концерте Музыкант Галанин пожалел выкрикивавшую проукраинские лозунги Монеточку

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Елизавета Гырдымова

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, не осознает, что совершила глупость, выкрикивая во время своего концерта в Литве проукраинские лозунги, и из-за этого ее можно только пожалеть, считает рок-музыкант, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. В беседе с «360» он отметил, что в этом мире все возвращается бумерангом, и певице надо вовремя исправиться.

Это очень странно — [родной] город Екатеринбург, молодая мама, а в голове такая каша, — высказался музыкант.

Галанин порекомендовал Монеточке повысить свою образованность: именно с этим он связывает выходку артистки в Литве. Он отметил, что наравне с негодованием просыпается жалость к исполнительнице.

С одной стороны, начинает бурлить негодование какое-то. С другой стороны, она не понимает силу своей глупости, не понимает, какие затрагивает вещи. В этом смысле ее очень жалко. Когда-нибудь бумерангом вернется то, что она делает. То, что будет происходить с ее душой, — вопрос, — заявил Галанин.

Ранее певица Монеточка во время своего выступления на концерте в Литве вместе с фанатами выкрикивала антироссийские и проукраинские лозунги. Исполнительница вышла на сцену с бело-сине-белым флагом, который стал символом противников СВО на Украине. Артистку аплодисментами поддержали поклонники, находившиеся в зале.