«В Германии жена и сын»: Семенович заподозрили в романе с женатым «Светский хроник»: тайный возлюбленный Анны Семенович может быть женат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович может тайно встречаться с женатым мужчиной, сообщает Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на слова супруги мужчины Марины Ш. По данным паблика, исполнительница «засветила» своего возлюбленного по имени Денис на недавнем отдыхе в Турции и на премии Муз-ТВ. По снимкам мужчину опознала законная жена и обратилась в СМИ с заявлением, что в Германии у предпринимателя растет сын.

Так и опознала, а потом понеслись статьи… Мол, какой классный жених у Семенович — брутальный, статный, как они активно работают над детьми. Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын? — приводит канал слова обманутой супруги.

Женщина рассказала, что в России бизнесмен сдает в аренду логистические центры, но не зарабатывает на этом много. У него несколько кредитов в Германии, а на содержание жены и ребенка он ежемесячно перечисляет €2000. Супруга предпринимателя подозревает, что в Москве он живет на деньги Семенович и ездит на ее машине, пишет канал. При этом она отметила, что мужчина не собирается разводиться и жениться на известной певице, сообщает источник.

Ранее поклонники певицы Анны Семенович в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали вульгарными и вызывающими ее движения на сцене во время исполнения песни «Секси-бомбочка» на последнем выступлении. Под видео с концерта, которое опубликовала исполнительница, некоторые комментаторы призвали ее вести себя скромнее и не «пропагандировать разврат и распущенность». Многие также отметили, что извивающаяся под музыку артистка заметно похудела.