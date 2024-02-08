«Не осудила СВО»: в Эстонии «отменили» Клаву Коку Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки, который должен был пройти 29 марта в Таллине, сообщает Postimees. В качестве причины называется отсутствие осуждения со стороны исполнительницы действий властей РФ на Украине.

Издание со ссылкой на местное МВД указало, что в страну не пускают артистов, поддерживающих специальную военную операцию (СВО) России на Украине. При этом наличие визы и разрешительных документов на въезд роли не играют. В Министерстве культуры Эстонии также подтвердили информацию об отмене концерта Коки.

Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию на Украине и недавно выступала на оккупированных Россией территориях, — заявил советник по коммуникациям Ханнус Лууре.

Также издание пишет, что россиянке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года. Организатор концерта Коки Юри Метс отметил, что до последнего был уверен — шоу состоится. Сама Клава Кока отмену выступления еще не комментировала.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница из подмосковного Щелково отправила мошеннику обнаженные фотографии в обмен на обещание сняться в клипе Клавы Коки. Злоумышленник утверждал, что снимки являются обязательным условием кастинга.