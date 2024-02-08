В Эстонии «отменили» Клаву Коку: в чем причина, что известно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клава Кока

Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки, который должен был пройти 29 марта в Таллине, сообщило издание Postimees. Что известно о причине такого решения, какое обещание ранее сделал актер Алексей Панин после выдворения из Эстонии и кого из артистов «отменяли» на Западе из-за поддержки России — в материале NEWS.ru.

Почему Эстония «отменила» Коку

В качестве причины называется отсутствие осуждения со стороны исполнительницы действий властей РФ на Украине. Издание со ссылкой на местное МВД указало, что в страну не пускают артистов, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине. При этом наличие визы и разрешительных документов на въезд роли не играют. В Министерстве культуры Эстонии также подтвердили информацию об отмене концерта Коки.

«Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию на Украине и недавно выступала на оккупированных Россией территориях», — заявил советник по коммуникациям Ханнус Лууре.

Также издание пишет, что россиянке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года. Организатор концерта Коки Юри Метс отметил, что до последнего был уверен — шоу состоится. Сама Клава Кока отмену выступления еще не комментировала.

Что пообещал Панин после выдворения из Эстонии

Актер Алексей Панин после выдворения из Эстонии из-за хулиганства переехал в США и пообещал затмить «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Он заявлял, что собирается провести мероприятие в стиле БДСМ в Беверли-Хиллз, пригласив на него обнаженных знаменитостей. По словам актера, подобные вечеринки в Штатах не запрещены.

«Голую» вечеринку Ивлеевой мы скоро затмим. Потому что, в отличие от России, в мероприятиях подобного рода [в США] не видят диверсию против государства. Очень много людей креативных, творческих, есть такой запрос. Мы хотим организовать огромную кинки-пати [эротический маскарад] в Беверли-Хиллз с дорогими машинами, особняками, будет весело, задорно, там будет много американих селебрити«, — сообщал Панин.

Также он рассказывал, что пытается искать в США работу: ходит на актерские кастинги в Голливуд, помогает организовывать концерты российских музыкантов. После оформления официального разрешения на работу актер собирается играть в театре и сниматься в кино с Микки Рурком на деньги бывших соотечественников из России.

Каких артистов ранее «отменили» на Западе

Актер Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO. В проекте он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде. Ранее против участия в картине российского-сербского актера активно выступал МИД Украины.

По словам Биковича, он был бы рад сниматься в третьем сезоне «Белого лотоса» — сериале, который ему «действительно нравится».

«[Хотел бы] поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — рассказывал актер.

Бикович также говорил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой телекомпания HBO решила прекратить сотрудничество. Актер назвал происходящее «торжеством абсурда и поражением искусств».

Кроме того, британский музыкант и основатель культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс с самого начала СВО заявлял, что вина за конфликт лежит на западных странах. Он напоминал о расширении НАТО на восток и призывал представить, как поступили бы США, если бы ядерные ракеты третьих стран были бы размещены в Мексике или Канаде.

«Мы (США. — NEWS.ru) злее всех по меньшей мере в 10 раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — заявлял музыкант в октябре 2022 года.

В феврале 2023 года Уотерс на заседании Совбеза ООН говорил, что не считает неспровоцированной российскую спецоперацию, и осудил провокаторов. Также рокер выступил против поставок западных вооружений Киеву.

Помимо этого, в марте 2022 года Дворец каталонской музыки в Барселоне отменил концерт сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra.

Как сообщалось, мероприятие, которое должно было состояться 30 марта в Барселоне, отложили на неопределенный срок. Агентство EFE утверждало, что руководство культурного учреждения приняло данное решение из-за недовольства представителей украинской диаспоры, проживающих в Каталонии. Те опубликовали письмо, в котором выступали против шоу Кустурицы из-за положительного отношения режиссера к России.

Сам Кустурица, комментируя спецоперацию, заявлял, что Россия в феврале 2022 года захотела «прекратить трагедию, которую Киев длит восемь лет».

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