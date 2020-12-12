Внебрачный сын Гафта может стать обладателем наследства актёра

https://static.news.ru/photo/764ee0a4-3c78-11eb-97af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имущество умершего 12 декабря Валентина Гафта может отойти Ольге Остроумовой. Сообщается, что вдова артиста переписала на себя имущество Гафта ещё при его жизни.

Поводом послужило желание внебрачного сына Гафта Вадима Никитина завладеть частью имущества, сообщают «Дни.ру».

Отмечается, что сам Гафт узнал о существовании внебрачного сына, когда тому исполнилось три года. Он появился на свет втайне от артиста. Женщина, с которой у актёра был короткий роман, скрыла от него, что собирается рожать.

Гафт в 1971 году узнал, что у него родился внебрачный сын, которого назвали Вадимом. Он с детства жил в Бразилии. Ольга Остроумова и сам актёр хорошо общались с ним. Вдова артиста даже настаивала, чтобы он прилетел в Россию и лично познакомился с отцом.

Валентин Гафт был женат три раза. В браке с первой женой манекенщицей Еленой Изергиной детей у него не было. Вторая супруга балерина Инна Елисеева родила ему дочь Ольгу. В 2002 году наследница артиста покончила с собой. В браке с третьей женой народной артисткой РФ Ольгой Остроумовой дети также не родились.

85-летний Гафт умер 12 декабря. Причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году. Похороны Гафта 15 декабря состоятся на Троекуровском кладбище. Актёра похоронят на Аллее деятелей искусств.

Представители столичной думы заявили, что готовы помочь в том, чтобы увековечить память актёра. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег Гафта или общественности.

Лично заняться памятником ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту готов скульптор Зураб Церетели. Об этом в разговоре с журналистами рассказал помощник автора монумента Петру Великому в Москве Сергей Шагулашвили, сообщал NEWS.ru.