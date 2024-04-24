«В ад пойдут все»: Стас Михайлов о западных ценностях Стас Михайлов заявил, что придумывающие новые гендеры попадут в ад

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Все, кто придумывает «третьи, четвертые и пятые» гендеры, попадут в ад, заявил исполнитель Стас Михайлов на встрече по случаю юбилея. Он отметил, что Россия тем временем будет жить с традиционными ценностями, а граждане будут передавать их своим детям. Певец уверен, что такой культуры, как у РФ, больше не будет ни у кого, передает корреспондент NEWS.ru.

Я буду жить с этими ценностями, традиционными ценностями. Мальчик, девочка, жена, муж. Все, нет никаких гендеров, никаких третьих, четвертых, пятых. В ад пойдут все <...>. Что у нас есть, передайте своим детям. Такого больше не будет ни у кого, — заявил Михайлов.

Исполнитель добавил, что Западу важно выбить почву из-под ног россиян. По его словам, этого не произойдет до тех пор, пока люди помнят свою культуру и историю. Михайлов уверен, что тогда россияне не станут стадом, которым можно управлять.

На мероприятии Михайлов также объяснил, что считает Россию последним оплотом христианства и традиционных ценностей. Себя он видит как глубоко верующего человека, который «спит и просыпается с крестом». По словам артиста, каждый должен относиться к своей вере именно так.