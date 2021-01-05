«Уже страшно»: сильно похудевшая Бузова напугала поклонников

https://static.news.ru/photo/af3d6654-4f6c-11eb-a357-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова отдыхает с возлюбленным блогером Давидом Манукяном на Мальдивах. Однако фото, которые постит в Instagram звезда, буквально привели фанатов в ужас. Дело в том, что Бузова сильно похудела, в связи с чем подписчики умоляют её набрать вес.

Ты там это, поешь чего-нибудь. Костяшки одни торчат!,/ Олечка, одной любовью сыт не будешь,/ Олечка, немного нужно набрать вес, а то уже страшно,/ Оля, с рёбрами — перебор,/ Оля, кушай хорошо! Совсем исхудала, ребрышки торчат!,/ Оля, пора поправиться, где твои аппетитные формы, ножки совсем худенькие стали, — оставляют комментарии фолловеры.

Многие подписчики и вовсе поставили 34-летней Ольге диагноз — анорексия. Другие шутят, что тур на Мальдивы оказался без питания. Однако есть и те, кто посмеялись над тем, как Бузова старательно втягивает живот ради того, чтобы выглядеть как можно худее.

Манукян и певица Ольга Бузова встретили Новый год на Мальдивах. Звёздная пара арендовала отдельный дом на океанском побережье и наслаждается отпуском. 1 января мужчина удивил возлюбленную дорогостоящим подарком. Исполнительница получила золотой браслет в виде гвоздя от известного бренда. Драгоценность инкрустирована бриллиантами. Стоимость украшения составляет около 4,3 млн рублей. За такую сумму можно приобрести квартиру практически в любом регионе РФ.

27-летний Дава ранее рассказывал, что его возлюбленная слишком много работает и он решил увезти её на райские острова для «перезагрузки».

Звёздная пара постоянно купается и загорает. В перерывах между развлечениями они записывают своё веселье на видео, сообщал NEWS.ru.