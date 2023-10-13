«Ужасно безвкусно»: Вайкуле посмеялась над прозвищем Аллы Пугачевой Вайкуле назвала прозвище Пугачевой Примадонна безвкусным

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

69-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле в последнем интервью высказалась о привычке российских артистов давать себе звучные прозвища, пишет Woman.ru. Исполнительница назвала безвкусицей желание коллег присваивать себе титулы. В обсуждении Вайкуле упомянула Примадонну Аллу Пугачеву и Императрицу Ирину Аллегрову.

У нас не было отношений с Ириной [Аллегровой]. Она поет свой репертуар и хорошо себя чувствует в нем. Взяла прозвище Императрица, потому что у Аллы Борисовны уже была Примадонна. Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания, — заявила Вайкуле.

Ранее режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк призвала россиян прекратить «перемывать кости» Пугачевой, в том числе в связи с событиями в Израиле. Она напомнила, что артистке много лет, она «выглядит нездоровым человеком» и имеет право жить там, где ей хочется, и так, как ей хочется.

До этого Пугачеву раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что, уехав из России, певица «наплевала на то, что было свято», предала свой народ и прощать такие поступки нельзя. Соседов также добавил, что с возрастом Пугачева растеряла свой талант, голос и энергетику, после чего остались только «вульгарность, отсутствие культуры и воспитания».